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一田「旅行用品特集」 逾150款行李篋旅行用品 低至4折

行政人員版 04:00 2023/03/10

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自從各國入境隔離措施放寬後，唔少人都急不及待去旅行。黛安收到風，一田百貨即日起至3月22日會舉辦「旅行用品特集」活動，包括Samsonite、Delsey、ACE、ELLE、Hallmark等超過10個國際及本地行李品牌，會齊集喺一田沙田店畀大家選購，逾150款行李篋及旅行用品更會低至4折發售。

無論係長綫旅行、短綫旅行需要都可以照顧到，如果去短綫旅行，公關姊妹特別推薦買英國品牌Antler嘅Rimini 25"四輪拉桿篋（拉鏈），呢類中篋尺寸最啱4至5日嘅行程，41折後只售$798；比利時品牌HEDGREN 29" Lineo系列四輪拉桿篋，就適合5至7日嘅旅程，仲有黑色/銀色/藍綠色3個顏色畀你揀，由原價$1,280減至$848.如果要出發去歐美嘅長途旅客，首選Samsonite INTERLACE 20"+28"四輪拉桿篋套裝，47折激減後只售$4,388，真係好抵啊！

另外，活動推廣期間，喺沙田店購買任何旅行用品滿$800，即可獲贈自由鳥亞洲外遊數據卡乙張連2日數據，每人每日限換1張，數量有限，換完即止。黛安都係時候約埋姊妹去買番個新篋，籌劃下行程出外旅行喇。

本文轉載自《晴報

Antler Rimini 25"四輪拉桿篋

HEDGREN29" Lineo系列四輪拉桿篋

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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