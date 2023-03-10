投資泡沫不等於科技泡沫

由ChatGPT帶動的AI（人工智能）熱潮，引發學界憂慮學生用AI「請槍」做功課，本地各大學嚴陣以待，部分更表明禁止學生使用。我是中文大學兼職講師，大學方面沒有給予明確的指引，但我的立場是要擁抱科技，善用科技也是將來的謀生技能，不應該完全禁止。反正如果用AI做功課，但沒有用人腦去增值的話，功課的質素也只是一般，絕對無法得到高分。我看過部分用ChatGPT生成的文章，內容其實頗為空洞，用字遣詞也有點生硬，資料甚至會出錯。如果沒有人去增刪潤飾，沒有人去把關的話，作品只是僅僅及格的水平。無可否認，人工智能發展到今天這個模樣，已經叫人驚喜。但人機協作，在可見將來仍是最理想的工作和學習模式。

現在科技界對AI的吹捧，可能有點過熱。但投資泡沫並不等於科技泡沫，AI技術必然為人類生活帶來很多改變，讓我們工作更有效率。可是，如果說要取代人類，無疑是人類的妄自菲薄。正如2000年科網泡沫爆破，網絡技術沒停下來；去年加密貨幣和NFT泡沫爆破，區塊鏈和Web3仍繼續成長。AI可能會掀起新一輪投資熱潮，甚至泡沫，但AI科技，必然是實在的，善用科技的人或企業一定有優勢。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》