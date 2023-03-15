大華銀行於Art Central展現水墨藝術魅力 設藝術裝置、作品展及互動體驗區

踏入3月的香港藝術月，不少國際大型藝術展會陸續舉行，當中不容錯過讓藝術家大展拳腳的Art Central！大華銀行作為Art Central的首席合作伙伴，將於2023年3月22至25日的展會期間以環境保護、教育和多元共融三個可持續發展方向呈獻一系列活動，包括於「大華銀行藝術空間」展出的大型互動新水墨藝術裝置及「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展，並設立中國水墨互動體驗區「大華銀行藝術探索」，致力為社會大眾提供藝術探索的平台，同時培育本地出色的水墨藝術家。

▲ 大華銀行作為Art Central的首席合作伙伴，將於Art Central呈獻一系列與中國水墨有關的藝術項目。

呼應自然的山水裝置



今年大華銀行委託香港藝術家楊國芬博士創作大型新水墨藝術裝置《銅溯山水》，並將於Art Central展出。作品透過可再生的回收銅綫和天然廢木，把傳統的二維山水畫轉化成立體的當代山水作品。觀眾可以從中細賞楊國芬以氧化成墨色的銅綫扭製樹木，恰如毛筆蘸墨勾勒出的山明水秀，而似山若嶺的廢木組合，又恰如文人畫中的山林意境。銅綫亦會因氧化和環境中濕度的改變，而形成奇妙的四季色彩變化。

▲ 香港藝術家楊國芬的《銅溯山水》透過可再生的回收銅綫和天然廢木，把傳統的二維山水畫轉化成立體的當代山水作品。

楊國芬為製作此藝術裝置，花上多個月時間收集材料，包括被風暴摧毀的廢木、回收被棄置的銅綫等，再把銅綫細膩地扭織成樹，結合廢木的造型，把傳統文人畫家的山水意境塑造成立體山水。這種運用當代物料和科技重新詮釋傳統文人山水畫，正正將現代數碼生活不可或缺的銅綫和看似毫不相干的中國山水畫聯繫起來，以創新的手法將大自然和人造物、傳統和當代共同呈現，同時將中國傳統美學的過去、現在和未來連結，深入探索人類、大自然及藝術之間的微妙關係，帶出可持續發展和環保意識。

▲ 楊國芬把銅線細膩地扭織成樹，結合廢木的造型，把傳統文人畫家的山水意境塑造成立體山水。

教學相長的實習計劃



楊國芬同時透過大華銀行的師友實習計劃，指導「2022年大華銀年度水墨藝術大獎得獎者」郭燕錦同學，一起共同創作出大型的水墨數碼裝置，促進藝術交流、教學相長。Art Central現場亦會有「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展，藉此弘揚中國水墨畫的技藝，讓公眾加倍認識中華文化的藝術底蘊，提升對中國水墨畫的興趣。其中2022年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎者之一李志敏的作品《冰川的引力》（Melting Glacier）更揭示北極熊在融化的冰川上所面臨的困境，警示人類全球暖化及減碳的問題，引伸出環保的重要性。

▲ 楊國芬同時透過大華銀行的師友實習計劃，指導「2022年大華銀年度水墨藝術大獎」得獎者郭燕錦同學，一起共同創作出大型的水墨數碼裝置。

▲ 「2022年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎者之一李志敏的作品《冰川的引力》揭示北極熊在融化的冰川上所面臨的困境。

水墨互動體驗區及座談會



為了讓普羅大眾認識當代水墨藝術的發展，大華銀行亦在Art Central展會特設中國水墨互動體驗區——「大華銀行藝術探索」。體驗區鼓勵參觀者以藝術家楊國芬的雕塑和「大華銀行年度水墨藝術大獎」的得獎作品為靈感，透過不同形式的藝術創作探索中國水墨的不同變化。同時間，大華銀行旨在通過聘請年輕和退休人士擔當展位大使，鼓勵任何人士都能創作及享受藝術而不受年齡限制，共同建立一個多代、包容及活力的團隊，將水墨藝術的受眾層面推而廣之。

展會期間，大華銀行舉辧專題座談會，再思傳統水墨的新詮釋，嘉賓包括許劍龍先生、吳秀華博士、孫燕華博士及楊國芬博士。講者會分享他們的個人歷程和對水墨藝術的反思，藉由觸及水墨媒介的靈動節奏，如何啟蒙自身的哲學探索。

UOB x Art Central 專題座談會

橫直撇捺、畫筆揮灑、墨水濃淡和勾勒、山水之中的深和廣，作為創作者如何與今日的世界並行發展，而不失前瞻未來的想像，並保有水墨守恒的人文價值？

日期：3月25日（星期六）

時間：下午3時至4時

講座將以粵語進行

嘉賓：

許劍龍先生 - 3812畫廊聯合創辦人及主席暨水墨現場創辦人

吳秀華博士 - 香港大學美術博物館館長

孫燕華博士 - 孫少文基金會主席、一新美術館創辦人

楊國芬博士 - 新水墨藝術家

主持：

盧舜劭女士 - Tatler Hong Kong 專題編輯

（特約）