中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐 副刊版 2023/03/11 分享： 分享： 真鯛是日本人心目中的頂級食材，當中以天然真鯛最為矜貴，其肉質細緻嫩滑，魚味鮮甜淡雅，比起養殖真鯛的身價高出數倍，在高級日本壽司料理中常出現。而每年春季櫻花盛開之時，真鯛最為當造肥美。今個春季，中環日式 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈 2023/03/09 台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 2023/03/06 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 2023/03/03 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 2023/02/27 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 2023/02/25 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 日本 餐廳 中環 菜式 魚 魚 午餐 清酒 櫻花 蘭桂坊