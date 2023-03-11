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中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐

副刊版 2023/03/11

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真鯛是日本人心目中的頂級食材，當中以天然真鯛最為矜貴，其肉質細緻嫩滑，魚味鮮甜淡雅，比起養殖真鯛的身價高出數倍，在高級日本壽司料理中常出現。而每年春季櫻花盛開之時，真鯛最為當造肥美。今個春季，中環日式

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欄名 : 新鮮熱辣

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