香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠 副刊版 2023/03/11 分享： 分享： 全城熱盼的「香港國際七人欖球賽」將於3月31日至4月2日在香港大球場舉行。為慶祝這項矚目的國際體壇盛事，香港富麗敦海洋公園酒店首度與香港欖球總會聯手，為一眾球迷帶來住宿及餐飲優惠。 酒店共推出兩個住宿計 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕 2023/03/08 東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕 星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳 2023/03/06 星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳 峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗 2023/03/04 峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 2023/03/01 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 2023/02/28 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 七人欖球賽