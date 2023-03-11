香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠

全城熱盼的「香港國際七人欖球賽」將於3月31日至4月2日在香港大球場舉行。為慶祝這項矚目的國際體壇盛事，香港富麗敦海洋公園酒店首度與香港欖球總會聯手，為一眾球迷帶來住宿及餐飲優惠。

酒店共推出兩個住宿計

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