新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾

樓市在2023年開始逐步回穩，樓價由去年底的低位反覆回升近5%，有數據研究更顯示部分屋苑呎價由年初至今上升幅度高達兩成。

根據美聯研究數據指，以143個成分屋苑計算，年內迄今共有91個屋苑呎價上升，即佔

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