新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 樓市在2023年開始逐步回穩，樓價由去年底的低位反覆回升近5%，有數據研究更顯示部分屋苑呎價由年初至今上升幅度高達兩成。 根據美聯研究數據指，以143個成分屋苑計算，年內迄今共有91個屋苑呎價上升，即佔 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 2023/03/04 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」 2023/02/25 慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」 新盤市場重新起動 發展商低價開售吸客 2023/02/18 新盤市場重新起動 發展商低價開售吸客 通關後樓市價量齊升 新盤趁勢部署吸客 2023/02/11 通關後樓市價量齊升 新盤趁勢部署吸客 加息符預期影響微 通關後樓市即轉旺 2023/02/04 加息符預期影響微 通關後樓市即轉旺 二手市場 一手市場 加息 太古城 綠楊新邨 LP6