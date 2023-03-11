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新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾

置業家居 2023/03/11

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樓市在2023年開始逐步回穩，樓價由去年底的低位反覆回升近5%，有數據研究更顯示部分屋苑呎價由年初至今上升幅度高達兩成。

根據美聯研究數據指，以143個成分屋苑計算，年內迄今共有91個屋苑呎價上升，即佔

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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