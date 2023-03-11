美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制

【新盤拆局】踏入3月份，整體市況繼續向好，尤其是一手市場，成交表現突出，發展商發力推盤，其中，屯門NOVO LAND 2B期短短一周內累沽逾517伙，成為去年8月後銷情最旺的新盤，但發展商加價仍克制，

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