雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計

【戶型分析】元朗單幢盤雨後將於下周開售，早前亦已上載樓書，項目位處宏業西街21號，23層高，提供335伙，戶型由開放式至3房，實用面積由252至909平方呎，預計關鍵日期為2023年12月31日。項目

...