雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 【戶型分析】元朗單幢盤雨後將於下周開售，早前亦已上載樓書，項目位處宏業西街21號，23層高，提供335伙，戶型由開放式至3房，實用面積由252至909平方呎，預計關鍵日期為2023年12月31日。項目 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 今日 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 今日 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 今日 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 今日 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 你可能感興趣 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 今日 01:00 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 01:00 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 今日 01:00 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 最新專欄文章 更多 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 今日 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 今日 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 今日 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 今日 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 雨後 一手市場