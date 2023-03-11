屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 由長實及新地發展的屯門飛揚2期，已於本周四（9日）上載樓書，並定於下周開放示範單位及開價，首批將以市價推出至少80伙，當中近六成屬1房戶型，亦包括海景「樓王」。 長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚2 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 今日 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 今日 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 今日 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 今日 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 你可能感興趣 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 今日 01:00 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 01:00 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 今日 01:00 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 最新專欄文章 更多 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 今日 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 今日 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 今日 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 今日 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 飛揚 一手市場