屯門飛揚2期 主打1房市價出擊

由長實及新地發展的屯門飛揚2期，已於本周四（9日）上載樓書，並定於下周開放示範單位及開價，首批將以市價推出至少80伙，當中近六成屬1房戶型，亦包括海景「樓王」。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚2

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