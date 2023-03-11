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何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價

置業家居 2023/03/11

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由華懋及港鐵合作發展的何文田瑜一，也加入戰團，並率先推出IB期應市，勢成今年首個登場的鐵路項目，該盤已在周三（8日）上載樓書，意味銷售工作進入最後直路。

華懋集團銷售總監封海倫稱，項目料下周公布首張價單

...

欄名 : 封面故事

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