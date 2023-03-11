東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售

由會德豐地產發展的東九龍KOKO HILLS 3B期，已在上月獲批售樓紙，亦有機會在月內接力出擊，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，最快下周公布第3B期命名，月內落實銷售安排，項目涉及444伙，主

...