東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 由會德豐地產發展的東九龍KOKO HILLS 3B期，已在上月獲批售樓紙，亦有機會在月內接力出擊，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，最快下周公布第3B期命名，月內落實銷售安排，項目涉及444伙，主 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 今日 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 今日 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 今日 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 今日 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 你可能感興趣 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 今日 01:00 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 01:00 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 今日 01:00 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 最新專欄文章 更多 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 今日 3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 今日 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 今日 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 今日 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 銷售安排 銀行 KOKO HILLS 一手市場