3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 政府於上月公布的《財政預算案》中，擴闊首置印花稅稅階，令樓價$1,008萬以下單位均可減稅，進一步帶動市況，預料本月將有6個全新盤，共涉逾3,100伙推售。其中，元朗雨後率先起動，於周二（7日）開價， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 今日 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 今日 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 今日 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 今日 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 你可能感興趣 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 01:00 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 今日 01:00 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 今日 01:00 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 最新專欄文章 更多 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 今日 東九龍KOKO HILLS 3B期 最快下周命名有機月內推售 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 今日 何文田瑜一IB期 今年首個鐵路盤下周開價 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 今日 屯門飛揚2期 主打1房市價出擊 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 今日 雨後戶型多元 大部分採開放式廚房設計 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 今日 美聯儲「放鷹」 新盤加推提價克制 財政預算案 印花稅 一手市場 雨後 Bal Residence 啟德海灣1