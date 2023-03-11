3月新盤戰揭序幕 雨後今年最平 首批折實$396萬起

政府於上月公布的《財政預算案》中，擴闊首置印花稅稅階，令樓價$1,008萬以下單位均可減稅，進一步帶動市況，預料本月將有6個全新盤，共涉逾3,100伙推售。其中，元朗雨後率先起動，於周二（7日）開價，

...