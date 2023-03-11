粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway，由去年底起陸續入伙，而隨着中港通關，屋苑目前已錄得約60宗租務個案，平均呎租約$37，現時約有50個放租盤，開放式戶入場租金由$8,500起。 美聯聯 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 今日 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 ONE INNOVALE-Archway望開揚景 今日 ONE INNOVALE-Archway望開揚景 整體質素理想 8項工種攞滿分【獲90分 】 2023/03/04 整體質素理想 8項工種攞滿分【獲90分 】 MONACO遠眺維港景 2023/03/04 MONACO遠眺維港景 啟德MONACO近70伙放租 最平$1.3萬可進駐 2023/03/04 啟德MONACO近70伙放租 最平$1.3萬可進駐 二手市場 粉嶺 ONE INNOVALE