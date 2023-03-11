粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起

粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway，由去年底起陸續入伙，而隨着中港通關，屋苑目前已錄得約60宗租務個案，平均呎租約$37，現時約有50個放租盤，開放式戶入場租金由$8,500起。

美聯聯

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