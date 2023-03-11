ONE INNOVALE-Archway望開揚景 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 單位：A座中層19室 實用面積：423平方呎 間隔：2房連衣帽間 叫租：$14,800（呎租：$35） 備註：單位內籠新淨，外望山景及會所景。 單位提供：美聯（26772622） ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 攝影： ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 今日 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起 今日 粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起 整體質素理想 8項工種攞滿分【獲90分 】 2023/03/04 整體質素理想 8項工種攞滿分【獲90分 】 MONACO遠眺維港景 2023/03/04 MONACO遠眺維港景 啟德MONACO近70伙放租 最平$1.3萬可進駐 2023/03/04 啟德MONACO近70伙放租 最平$1.3萬可進駐