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交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】

置業家居 2023/03/11

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本刊早前跟工程監督師陳智康（康Sir）一同驗收ONE INNOVALE-Archway第A座低層20室、一個實用面積423平方呎的2房連衣帽間單位。

單位整體交樓質素較一般，其中，主人睡房的房門門阻位置

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欄名 : 樓市熱話

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