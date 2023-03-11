交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 本刊早前跟工程監督師陳智康（康Sir）一同驗收ONE INNOVALE-Archway第A座低層20室、一個實用面積423平方呎的2房連衣帽間單位。 單位整體交樓質素較一般，其中，主人睡房的房門門阻位置 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 ONE INNOVALE-Archway望開揚景 今日 ONE INNOVALE-Archway望開揚景 粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起 今日 粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起 整體質素理想 8項工種攞滿分【獲90分 】 2023/03/04 整體質素理想 8項工種攞滿分【獲90分 】 MONACO遠眺維港景 2023/03/04 MONACO遠眺維港景 啟德MONACO近70伙放租 最平$1.3萬可進駐 2023/03/04 啟德MONACO近70伙放租 最平$1.3萬可進駐 驗樓