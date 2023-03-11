90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 想親親大自然，不用去郊外，今日帶大家來到旺角鬧市，進入一個隱世植物園！日落實驗室由5位90後年輕人主理，提供一系列植物工作坊。除了教班，另有零售、外展及室內園藝設計服務。 店舖由5位年輕大學生創立，畢業 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 首辦「讀者免費睇風水」 黃震宇教擺烏龜旺財 2023/03/04 首辦「讀者免費睇風水」 黃震宇教擺烏龜旺財 Youtuber司徒夾帶笑言拍片難搵食 為興趣轉型賣音響 2023/02/25 Youtuber司徒夾帶笑言拍片難搵食 為興趣轉型賣音響 社工打造「海底宮殿」 推廣美人魚水中舞 不只打卡咁簡單 2023/02/11 社工打造「海底宮殿」 推廣美人魚水中舞 不只打卡咁簡單 「3妹」郭嘉盈建個人頻道做Youtuber 目標推出SOLO派台歌 2023/02/04 「3妹」郭嘉盈建個人頻道做Youtuber 目標推出SOLO派台歌 資管公司夥發展商推澳洲物業投資計劃 擁優先認購權 兼享三重回報 2023/01/28 資管公司夥發展商推澳洲物業投資計劃 擁優先認購權 兼享三重回報