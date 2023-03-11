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90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係

置業家居 2023/03/11

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想親親大自然，不用去郊外，今日帶大家來到旺角鬧市，進入一個隱世植物園！日落實驗室由5位90後年輕人主理，提供一系列植物工作坊。除了教班，另有零售、外展及室內園藝設計服務。

店舖由5位年輕大學生創立，畢業

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欄名 : 地區‧人‧情

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2023/03/04
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