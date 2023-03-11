CCL報164.59點 連升3周累漲2.88% 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）已連升3周，本周再升0.22%，報164.59點（根據2月27日至3月5日簽訂的正式買賣合約，2月13日至2月19日簽訂的臨時買賣合約計算），3周累升2.88%，創17周新高 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL連升兩星期 報164.23點 創16周新高 2023/03/04 CCL連升兩星期 報164.23點 創16周新高 CCL按周升2.09% 創逾6年最大升幅 2023/02/25 CCL按周升2.09% 創逾6年最大升幅 連升兩周後回軟 CCL按周降0.46% 2023/02/18 連升兩周後回軟 CCL按周降0.46% CCL按周漲1.25% 創12周新高 報160.73點 2023/02/11 CCL按周漲1.25% 創12周新高 報160.73點 CCL創9周新高 最新報158.75點 2023/02/04 CCL創9周新高 最新報158.75點 CCL 財政預算案 印花稅