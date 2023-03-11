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富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起

置業家居 2023/03/11

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隨着去年年底內地防疫措施全面放開，港澳與內地雙向陸續互通並變得頻繁。而位於中山的富逸城．臻譽，以都會生活城市地標為賣點，近日來港推售其逾千呎住宅現樓單位，售價約￥200萬起。

根據總體規劃，投資￥500

...

欄名 : 大灣區樓市

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