富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 隨着去年年底內地防疫措施全面放開，港澳與內地雙向陸續互通並變得頻繁。而位於中山的富逸城．臻譽，以都會生活城市地標為賣點，近日來港推售其逾千呎住宅現樓單位，售價約￥200萬起。 根據總體規劃，投資￥500 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 2023/02/11 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 2023/02/04 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 2023/01/07 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 2022/12/24 天茂領航灣擁4景優勢 連裝修售￥198萬起 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 2022/12/17 華發綠洋灣供應山海景大宅 售價￥520萬起 大灣區 中山