新加坡The Scotts Tower逾3米高樓底 盡顯豪宅氣派 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 新加坡經濟發展蓬勃，吸引各地人才前赴工作及定居。是次介紹坐落於第9區的現樓項目The Scotts Tower，設231伙；當中3房頂層豪宅面積達3,261平方呎，備有雙露台及私家天台，售價約$ ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 2023/03/04 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 2023/02/25 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 2023/02/18 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 2023/02/11 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售 2023/02/04 倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售 新加坡 海外物業 新加坡元 豪宅