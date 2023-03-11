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置業家居 2023/03/11

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餵食隔採用專利防堵塞技術，配合紅外綫探測燈，當糧食少於20%時，指示燈會作出閃爍提醒。機身頂部設有防潮乾燥包，加上寵糧出口位置同時採用密封式設計，令空氣難以進入，確保乾糧新鮮香脆，

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欄名 : 家居頭條

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