DOGNESS 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 大眼睛智能寵物餵食器 餵食隔採用專利防堵塞技術，配合紅外綫探測燈，當糧食少於20%時，指示燈會作出閃爍提醒。機身頂部設有防潮乾燥包，加上寵糧出口位置同時採用密封式設計，令空氣難以進入，確保乾糧新鮮香脆， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 精選智能寵物家電 旅行再久都不怕 今日 精選智能寵物家電 旅行再久都不怕 Bentopal 今日 Bentopal 你可能感興趣 精選智能寵物家電 旅行再久都不怕 今日 01:00 精選智能寵物家電 旅行再久都不怕 Bentopal 今日 01:00 Bentopal 最新專欄文章 更多 精選智能寵物家電 旅行再久都不怕 今日 精選智能寵物家電 旅行再久都不怕 Bentopal 今日 Bentopal 3D打印房屋 高效環保 潛力無限 2023/03/04 3D打印房屋 高效環保 潛力無限 流行飾牆物料推介 營造驚喜感！ 2023/02/25 流行飾牆物料推介 營造驚喜感！ 最新飾牆物料推介 2023/02/25 最新飾牆物料推介 消費資訊 家電 寵物照顧 人工智能 智能家居