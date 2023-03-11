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Bentopal

置業家居 2023/03/11

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除此之外，Bentopal亦推出不少電動寵物玩具，即使主人不在家或正忙碌，也能滿足好動愛玩的寵物們。以下精選4款玩具推薦，包括電動激光貓玩具，它每間隔1.5小時自動運作15分鐘，提供自動和手動雙模式；

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欄名 : 家居頭條

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