精選智能寵物家電 旅行再久都不怕

自今個月開始，口罩令撤銷後，無論日常生活或工作亦逐漸復常，主人們無需居家工作，甚至可以出國旅行紓壓；不過又可能擔心獨留寵物在家。其實現今推出很多智能寵物家電，幫助大家遙距照顧及監測寵物，同時減輕主人負

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