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中環街市藝遊家品店 多國產品別具特色

置業家居 2023/03/11

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中環街市被列為香港三級歷史建築，近年被活化變成集合美食、藝術及文化的新地標。全新面貌的中環街市樓高3層，內有過百間商舖，當中有不少特色商戶進駐，大家不妨入內細看，尋覓既特別又實用的家品，為下周的白色情

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欄名 : 家居新知

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