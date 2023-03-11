中環街市藝遊家品店 多國產品別具特色 置業家居 2023/03/11 分享： 分享： 中環街市被列為香港三級歷史建築，近年被活化變成集合美食、藝術及文化的新地標。全新面貌的中環街市樓高3層，內有過百間商舖，當中有不少特色商戶進駐，大家不妨入內細看，尋覓既特別又實用的家品，為下周的白色情 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 新居入伙必備 韓國NEX即冷即熱水機「買一送一」 2023/02/18 新居入伙必備 韓國NEX即冷即熱水機「買一送一」 Le Bambole 50周年慶典 2023/02/18 Le Bambole 50周年慶典 情人節布置家品 在家享受浪漫時刻 2023/02/11 情人節布置家品 在家享受浪漫時刻 BANG & OLUFSEN推新春限定系列 2023/02/04 BANG & OLUFSEN推新春限定系列 共享溫馨飯餐 精選意大利餐桌 2023/02/04 共享溫馨飯餐 精選意大利餐桌 家品 中環街市 消費資訊 東南亞 印度 日本