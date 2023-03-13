奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠 副刊版 2023/03/13 分享： 分享： 隨着國際旅遊復蘇，全新奢華酒店預訂應用程式HoteLux現正式於香港推出。會員支付年費後，即可在全球超過4,000間人氣酒店和度假村享受最佳優惠、客房升級、閃購優惠、高達100美元的酒店消費額、積分計 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠 2023/03/11 香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠 東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕 2023/03/08 東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕 星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳 2023/03/06 星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳 峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗 2023/03/04 峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 2023/03/01 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 酒店 Android iOS 溫泉 美元