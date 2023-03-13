經過三年封關，重新通關後其中一個重要業態改變，是中港之間的購物與送貨供求。當中一個改變是走水貨行業，即帶香港的貨品過關北上交收以賺水腳和差價。

不要將這走水貨跟現在內地流行的「帶貨」混為一談，在內地的語境中，「帶貨」不是真的說帶着貨品交收，而是說透過社交平台或各種電商做直播，或生產內容去賣貨。說一個KOL或明星有沒有帶貨能力，就是指在其直播或社交平台上介紹產品或服務的話，能有多少轉化率變成定單。一切看數據，直率坦白。這就是當前內地的消費形勢，不少香港藝人在內地發展，都加入直播帶貨大軍，那就不奇怪香港大台都要分一杯羮。

因為帶貨之精髓，一是關乎知名度，二是建立直播主和消費者之間關係，既是娛樂，也是社交和消費。看一個播主是否成功，更多是看這種往往帶「演出」成分的直播，能否吸引粉絲不斷回頭，而且信任其推薦，所以名人有一定的起始吸引力，但能否後續，最直接還要看所推貨品是否足夠優惠。風氣所及，不僅發展出原生態帶貨主，也有找明星帶貨，甚至是公司的老闆親自出鏡去銷賣。

至於過往理解中的人肉帶貨，或稱跨境跑腿，即帶水貨過關就面臨好大衝擊。一來是因為經歷這幾年，香港貨品在內地的需求度已減少，人民幣匯率又跌，買港貨已不一定有大差價吸引。再而是，不少過往多通過香港入的貨，如化粧品或藥物，這幾年因輸送斷裂，內地消費市場早就找到代替渠道。現在重新通關，最頭痛是如何重建昔日的市場。有需求就有新市場，隨着內地人在香港愈來愈多，通關後水貨界發展出的新市場，是變為反向帶內地的產品到香港。