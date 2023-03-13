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別讓情緒駕馭效率

副刊版 2023/03/13

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常有友問：「你這麼多瓣數，何來時間？」我不否認，自己的工作種類繁多，大多數出品都需見人，故不容有失。此外，我堅持運動keep fit、夥友飯聚聯誼、看電影、看書等，還有非常重視經營愉快關係和家庭生活，就算幾忙都會每周親自下廚兩次，務求令為食先生食到嘴舔舔。熟絡的朋友都會問：「你哪來的時間？如何分配呢？」

「要做馬上做，不帶情緒做事」，是我最大心得。有些人不是能力問題，但太受情緒影響—「不想做」就唔做、「mood未到」就延遲、「心情壞」就沒勁……整個人受情緒支配，花時間要去醞釀好個心情、比花時間動手做還耗時，結果，時間長期混亂，永遠把要做的事拖到最後，人生長期處於趕頭趕命狀態。我的經驗是：必做的事就勿在意心情如何，坐低動手專注去做便是，這是我認為最佳的時間管理方法。要等mood到、心情靚才開始慢慢埋位做，是讓情緒駕馭效率，醞釀期過長反而延長了壓力，匆忙交的貨也好不到哪裏。

暢銷書《5秒法則》作者Mel Robbins在著作提及：人類腦中有一塊被稱為「蜥蜴腦」（Lizard Brains）的區域，掌管與理性思考無關的部分，它會驅使人本能地遠離不舒服、不確定的感覺，即使這個人並沒有真的待在危險裏。我們一旦讓這個腦接手思考，只會想待在舒適圈，因此，Mel Robbins提出，要在「蜥蜴腦」接手前，就去行動，即是當一個意念在腦海中出現後，五秒內就要有所行動，在心中倒數五、四、三、二、一，然後就立即啟動！否則「蜥蜴腦」一開始運作，就會讓你為自己找一大堆藉口留在舒適圈不作任何行動。此書提供了一個倒數的「啟動儀式」，教人忽略自己的「感受」直接採取行動，最適合那些有拖延症的人閱讀。Don't prepare. Begin！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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