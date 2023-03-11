疫後回復正軌 港重返國際舞台

特區政府在上星期全面取消口罩令，整體社會都表示歡迎，市民亦終於可以鬆一口氣了。經歷近3年近乎全球最長的口罩令，撤銷措施代表着我們日常生活恢復正常的一個重要標誌，並感受到新常態、經濟復甦在望的好兆頭。

口罩令撤銷及時 刺激經濟增長

適逢本月有一連串世界級活動於本港舉行，取消口罩令消息的確來得及時，有利經濟復甦並刺激增長。

雖然口罩令已取消一個多星期，但無論在公共交通、室內場所或是在街上，都看到不少人仍然戴上口罩。市民選擇繼續佩戴口罩有很多原因，當中一些人士擔心抵抗力較弱，有機會被傳染，這絕對可以理解，因為戴上口罩可以遏制某些病毒傳播；有些人則覺得，戴上口罩是為自己和他人着想，類似一種負責任的表現。

就算在疫情前，外出戴口罩在日本社會也頗為常見，而據報早在1918年的西班牙流感時期，當地社會就使用口罩，以防止病毒傳開。雖然日本現時沒有強制佩戴口罩的措施，但我最近到東京也發現到這一點：一天清晨，我想使用酒店健身室時，職員禮貌地告訴我，如欲進入健身室，需要佩戴口罩，我當然立即從袋中取出口罩並戴上；同日下午，在銀座看到一名遊客想進入一店舖，卻因沒有口罩而被拒進入店內。不同地方對戴口罩的習慣和要求也有不同，歐美地區對佩戴口罩的要求和態度，與亞洲地區不太相似了。

盛事接踵至 重拾國際都會稱號

一般來說，3月是本港最活躍和最具吸引力的月份之一，會舉辦一系列商業、文化和體育的國際盛事，當中不少更讓鄰近地區羨慕不已。豐富的活動讓我們對復常充滿信心，並向國際社會展示，高規格的防疫限制都已解除。國際旅客回來，乃推動本地經濟的一大動力，也幫助我們重拾亞洲國際都會的稱號。

因疫情等影響而停辦數年的大型戶外音樂及藝術節Clockenflap，上周末在中環海濱舉行，天公造美，再加上一流的表演者之參與，令會場座無虛席，人們都讚口不絕；香港國際珠寶展吸引到國際參展商和海內外的買家、市民期待的香港花卉展亦正在舉行；仍在舉行的活動還包括第51屆香港藝術節和香港國際文學節，將於本月底舉行的巴塞爾藝術展香港展會和香港國際七人欖球賽，更是萬眾矚目的國際盛事。

此外，第16屆亞洲電影大獎頒獎典禮、香港國際電影節和Art Central也在本月舉行，而M+博物館現正舉辦的「草間彌生：一九四五年至今」，乃著名藝術家草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行之最大回顧展，展出逾200件展品；香港管弦樂團和香港芭蕾舞團亦正在舉行精采的節目。

而在平時，也有很多適合大眾的活動，包括在維港沿岸觀賞的幻彩詠香江、功夫和太極等表演、展覽、賽馬活動等，多個項目能給不同愛好的朋友選擇。

這一切都是好消息和好兆頭，但我們難以忘記疫情期間，每個人的生活是多麼的艱難、頂着很大的壓力，不少家庭都經歷失去親人的痛苦、每個人都有其抗疫的故事去分享；我們的生活、工作和做生意的方式，都因疫情發生很大轉變，這些轉變相信會一直維持，這某程度上反映了未來狀況，以及我們應對突發事情的堅韌性。

市況回復安全 旅遊方向更多元

在吸引新訪客來港的同時，也要不忘邀請曾來港的旅客再次到訪，當中有些人過去曾多次訪港，但應該在過去3年甚至更長時間都沒有到來；有些旅客對本港印象則可能仍停留在數年前、受到示威者破壞街頭的形象。

事實上，香港市況早已回復穩定和安全，我們繼續前行，回到積極發展的軌道上，而且現在有更多的旅遊方向；從娛樂、文化、體育到藝術，我們也有一流的飲食服務，包括有最好的五星級酒店、米芝蓮星級餐廳、一些甚有特色的街頭美食，適合不同旅客的要求和口味。

我深信我們已重回正軌，前景一片光明，事實證明我們有足夠的韌度和決心，在世界舞台上發揮重要作用。

▲ 本月有一連串世界級活動於本港舉行，豐富的活動讓我們對復常充滿信心，並向國際社會展示，高規格防疫限制都已解除。圖為M+「草間彌生：一九四五年至今」展覽。（資料圖片）