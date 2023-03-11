回收有局限 源頭減塑才是正道

近年掀起全球減塑潮，彷彿有望遏止塑膠污染，但《紐約時報》環保記者Somini Sengupta前陣子一篇題為「猜猜看？是更多塑膠垃圾」（Guess What？More Plastic Trash）的報道，潑出一大盆冷水。她揭示了「不方便的真相」：2021年全球合共用了1.39億噸即棄塑膠，較2019年大增600萬噸；至於高喊入雲的口號「回收、回收！」根本成效不彰，大部分塑膠製品的回收三角符號都是騙人的，「回收萬能論」說穿了是失能。

塑膠回收趕不上生產 流入環境

看淡減塑行情的，還有關注廢塑膠議題的Minderoo基金會，其最新發表的報告，揭示回收趕不上塑膠生產的「摩打腳」亂象，指出絕大部分即棄塑料最終會淪為垃圾，流入郊野或海洋。

我們都熟悉產品包裝上的三角箭頭，但是如果你以為看到它，便可以心安理得地使用塑膠製品，很有可能痴心錯付，因為那個標誌從來沒擔保過廢料可以妥善回收；或者像Somini那樣說得再「盡」一點：很多回收標誌其實都是騙人的。

代表回收的三角箭頭內，標示了1至7其中一個編號，分別代表不同的材料；然而，當中惟有1、2號的瓶子（例如膠樽水、牛奶瓶、洗潔精等容器），普遍能在美國「真．回收再造」，至於餘下佔上大多數的3至7號製品，卻會被回收商拒諸門外。為了確保產品名副其實，加州政府禁止無法廣泛回收的塑膠製品標示回收符號。

你可能奇怪，一樣是塑膠，何解回收再造商厚此薄彼，只愛1號和2號？說穿了，廢塑料成為全球環境挑戰，與其類目繁雜、輕身而佔空間這些特質大有關連。先談類目，雖說塑膠分7大類，可是生產商在應用時，卻往往會混進各種我們喊不出名字的化學物料，以調整材料的特性，製作出數以千萬計琳琅滿目的商品，應付各種消費需求。

不同質料混合 拖低回收價值

在商品研發上，這或許是聰明的做法，但從回收角度看卻是災難，因為把不同質料的廢膠混在一起，會令再造質量大打折扣，直接拖低物料的價值。試想像你是回收再造商，當然會挑用料較單一、供應量龐大的塑料品，例如瓶裝水（1號塑料）或牛奶瓶（2號塑料），因為處理其他回收物料，只會事倍功半。

然而，即使屬同一類別的回收廢膠，不同顏色也會導致賣價參差。透明瓶子可塑性高，最受歡迎，倘若混進了其他顏色，如同一窩粥加入一顆老鼠屎，會損害再造質量，這也是雪碧膠樽從綠色改作透明的原因；又例如黑色塑料包裝，無法被傳統光學分揀機識別，往往被當成垃圾，所以即使你好意把超市裝載食物的黑色托盤洗淨，投進回收箱，它仍然大有可能葬身垃圾場；紙包飲品盒用上複合包裝物料，增加了再造成本，所以大部分回收商寧可放棄。

「升級再造」比例 僅佔消耗量2%

進一步說，即使塑料真的有幸被回收，卻往往只能落入降級再造（downcycle）的宿命--即是變作質量較差的材料，或乾脆製成即棄產品。至於真正「升級再造」（upcycle）者，像是把塑料瓶變回飲料瓶，Minderoo基金會估計僅佔塑料消耗量的2%，比例微乎其微，所以別以為把塑膠投進回收桶就有好歸宿。

有關回收窘局，美國並非孤例。回頭看香港，在2020年只回收了11%塑膠，當中能升級再造的非常有限。Somini的文章至少提供了一個反省面向：基本的回收系統有其必要，但成本高效益低，只能算是笨方法；那麼，我們為何一直被灌迷湯似的，一味高喊回收？說穿了，這也是在支持大規模生產、消耗和棄置的發展模式，根本無法持續；相反，全球近年興起的源頭減塑、鼓勵重用／借用等，才是正本清源之道，不過這方面特區政府和香港社會都走得非常慢，堪稱龜速。

▲ 香港2020年只回收了11％塑膠，當中能升級再造的非常有限。（資料圖片）