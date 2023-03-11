速審視醫院結構 提升醫療安全

最近不同公立醫院被報道發生儀器或結構倒塌事故，上月聯合醫院手術室一組手術燈連支架突然從天花墮下，壓傷一名麻醉助理；去年11月青山醫院亦有石屎從天而降，跌落病床枕頭旁邊，雖然未有造成意外傷亡，但事發時卻有病人在病房內，無造成傷亡算是不幸中之大幸；而葵涌醫院有辦公室日前也發生天花石屎剝落事故，一部影印機被壓毀。

倒塌事故頻現 惹廣泛關注

上述事件相信只是冰山一角，而且是在社交媒體被揭發，反映這些事件發生後當局並沒有迅速公布，呈報到醫管局總部後並沒有如其他醫療失誤事件般，有清晰的公布機制。雖然這些倒塌事故並未造成嚴重傷亡，但卻引起公眾廣泛關注，擔心公立醫院硬件出現老化，而令病人及職員安全直接受影響，醫管局宣布成立委員會，檢視公立醫院醫療儀器及設施保養維修事宜，並指示轄下各聯網及醫院，於一個月內完成有關儀器和設施的初步檢查，同時加強保養維修工作，委員會亦會就醫管局處理有關事宜的政策方向提供意見。

現時醫管局正管理43間公立醫院和醫療機構、49間專科門診診所、以及74間普通科門診診所，分開7個聯網統籌，除了管理局大會，其轄下的委員會亦在不同層面上的發展和管理提出意見，但委員會較側重人力資源及醫療服務發展，亦有中央投標委員會審理不同儀器和服務的投標事宜，但對於醫院大廈結構及維修等事宜，相信應歸於行政委員會負責。

由於不少公立醫院及專科診所的設施已有數十年歷史，樓宇老化在所難免，而被聘進行維修及勘察各醫院建築物架構的承辦商責無旁貸，如發現承辦商沒有履行應有責任，在勘察期間有錯失而往後發生意外，相信要負上一定刑責。

盡快檢視儀器安全 降風險

現時要等待委員會提交報告後，再重新審視各醫院建築結構是否符合安全，顯然是遠水不能救近火，醫管局每天有數萬名員工日以繼夜提供服務，再有類似事件而造成職員或病人傷亡，是絕對不能接受。對於一些儀器牽涉安全問題，必須認真審視醫院所購置儀器在維修及保養、結構承托力方面，是否做得足夠，部分較大型的醫療儀器以及與大廈結構相連的重型器械，更需要專業人士適時審視其安全性，除了塌下或鬆脫等結構事故，一些重型醫療儀器儀器更有機會由於老化及缺乏保養等，而出現輻射洩漏等事故，構成更大風險。

至於大廈結構問題，相信屋宇署及特區政府其他部門可協助審視勘察，以及盡快維修，由於醫院不同部門眾多，部門職員如發現有任何懷疑結構上的問題，亦應盡快通知管理層安排相應維修；透過社交平台發布相關照片，雖然可警惕公眾，但卻可能有損醫管局名聲，發揮機構集體責任制的精神，將更有助提供更優質的公共醫療服務。

現時大部分公立醫院也有如JCI等醫療管理認證，認證標準原則是要求醫院的管理制度建立在指定標準之上，醫護人員既要有授權，員工亦有崗位考核與績效評價，其重點是對於醫療流程、質量持續改進以及醫療安全，作出統一的標準。為免令本港醫院評價及聲譽受損，當局必須責成醫管局盡快處理並杜絕相關事故，從而挽回市民對醫管局整體管治的信心。（文章只代表個人立場）