人口老化嚴重 發達國怎應對？ 國際版 2023/03/11 分享： 分享： 全球發達國家的人口老化問題嚴重，日本首相岸田文雄幕僚森雅子本周更警告，如政府無法改善生育率，日本不止社會安全網及經濟受威脅，未來恐會「消失」。 是次介紹的好書《Empty Planet：The ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 2023/03/10 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 2023/03/04 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 2023/03/03 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 俄烏戰事拖足一年 如何止戰？ 2023/02/25 俄烏戰事拖足一年 如何止戰？ 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 2023/02/24 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 人口 生育 經濟 美國 日本 移民 補貼 聯合國 岸田文雄