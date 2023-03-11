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工聯會智庫「復活」 鄧家彪：將有新搞作

政治版 2023/03/11

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2021年成立的智庫「治港新政」，由時任工聯會立法會議員麥美娟牽頭，公開活動寥寥可數。不過，該智庫近來突然「復活」，上周四更發表首份政策研究報告，「接手者」更預告，日後活動陸續有來。

治港新政前年7月成

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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