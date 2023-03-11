工聯會智庫「復活」 鄧家彪：將有新搞作 政治版 2023/03/11 分享： 分享： 2021年成立的智庫「治港新政」，由時任工聯會立法會議員麥美娟牽頭，公開活動寥寥可數。不過，該智庫近來突然「復活」，上周四更發表首份政策研究報告，「接手者」更預告，日後活動陸續有來。 治港新政前年7月成 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 16區關愛隊 最快今接受申請？ 2023/03/10 16區關愛隊 最快今接受申請？ 馬會支援中聯辦 開展青少年項目 2023/03/09 馬會支援中聯辦 開展青少年項目 區會職能罕討論 揭民主派策略 2023/03/08 區會職能罕討論 揭民主派策略 海外律師參與國安案 立會押後討論 2023/03/07 海外律師參與國安案 立會押後討論 梁振英告誹謗 鍾劍華發澄清付10萬和解 2023/03/06 梁振英告誹謗 鍾劍華發澄清付10萬和解 政治 工聯會 鄧家彪 麥美娟 立法會 勞工及福利局 孫玉菡 創新科技及工業局 孫東 香港中文大學