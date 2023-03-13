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帝京酒店推出順德風味佳餚

副刊版 2023/03/13

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「食在廣州，廚出鳳城」，鳳城是順德的別稱，順德菜有說是「粵菜之源」，名聞遐邇。帝京酒店帝京軒以順德菜為主題，用上當地名物如陳村粉、大頭菜等，再配以矜貴食材如遼參、筍殼魚、花膠等，製作出一系列順德風味佳

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欄名 : 新鮮熱辣

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