帝京酒店推出順德風味佳餚

「食在廣州，廚出鳳城」，鳳城是順德的別稱，順德菜有說是「粵菜之源」，名聞遐邇。帝京酒店帝京軒以順德菜為主題，用上當地名物如陳村粉、大頭菜等，再配以矜貴食材如遼參、筍殼魚、花膠等，製作出一系列順德風味佳

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