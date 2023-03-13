帝京酒店推出順德風味佳餚 副刊版 2023/03/13 分享： 分享： 「食在廣州，廚出鳳城」，鳳城是順德的別稱，順德菜有說是「粵菜之源」，名聞遐邇。帝京酒店帝京軒以順德菜為主題，用上當地名物如陳村粉、大頭菜等，再配以矜貴食材如遼參、筍殼魚、花膠等，製作出一系列順德風味佳 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐 2023/03/11 中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐 台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈 2023/03/09 台灣觀光旅遊年度主題 大自然及美食療癒心靈 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 2023/03/06 尖沙咀凱悅酒店推春日下午茶 花瓣蝴蝶造型鹹甜點 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 2023/03/03 大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 2023/02/27 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 酒店 菜式 魚 廣州 蛋 蝦 魚 薑 雞肉 農場