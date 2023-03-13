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Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12%

行政人員版 2023/03/13

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數碼遊戲發布平台Steam容許開發者將自家製作的遊戲於其平台上架，並會從中分成30%收入。Epic Games日前宣布，也容許開發者在Epic Games Store上架自家遊戲，且收入分成僅12%，

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欄名 : 科技新知

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