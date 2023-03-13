Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12% 行政人員版 2023/03/13 分享： 分享： 數碼遊戲發布平台Steam容許開發者將自家製作的遊戲於其平台上架，並會從中分成30%收入。Epic Games日前宣布，也容許開發者在Epic Games Store上架自家遊戲，且收入分成僅12%， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟最新GPT-4版本 多模態模型支援影片 今日 微軟最新GPT-4版本 多模態模型支援影片 WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 2023/03/10 WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist 2023/03/10 DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist Nothing Ear（2） 3月22日晚發布 2023/03/08 Nothing Ear（2） 3月22日晚發布 Outlook for Mac 微軟改免費使用 2023/03/08 Outlook for Mac 微軟改免費使用 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 遊戲 美元