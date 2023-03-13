微軟最新GPT-4版本 多模態模型支援影片 行政人員版 2023/03/13 分享： 分享： 現時的ChatGPT屬於GPT-3.5版本，其於文字及圖片上的表現已相當出色，吸引眾多科企將旗下產品加入該技術。微軟德國技術總監Andreas Braun表示，即將發布最新GPT-4版本，且會利用「多 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12% 今日 Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12% WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 2023/03/10 WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist 2023/03/10 DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist Nothing Ear（2） 3月22日晚發布 2023/03/08 Nothing Ear（2） 3月22日晚發布 Outlook for Mac 微軟改免費使用 2023/03/08 Outlook for Mac 微軟改免費使用 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 科研 人工智能 服務 產品 德國 社會民生