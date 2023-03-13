額外足球博彩稅 符最大公眾利益

財政司司長陳茂波上月宣讀了2023/24年度財政預算案，當中包括向賽馬會徵收每年24億元「額外足球博彩稅」，為期5年。預算案一出，賽馬會隨即發出新聞稿，力指有關新措施「將嚴重影響馬會持續向香港賽馬會慈善信託基金作出捐獻的能力」，並使其收入大幅減少，影響其綜合營運模式，減低持續競爭力。反應之大，引起社會回響。

賽馬會指，增加博彩稅將嚴重影響其慈善信託基金的撥款能力，筆者認為理據不足。我們可看看賽馬會慈善信託基金的數據，翻查一下便知道，原來在財政預算案公布前，賽馬會於1月26日已就增加足球博彩稅的建議出過新聞稿，指其慈善信託基金在2021/22年度批出高達66億元的撥款；豈料事隔不足一個月，在預算案公布當天，賽馬會新聞稿上的撥款總數來個「大縮水」，說2021/22年度其慈善信託基金撥款為45億港元。

享壟斷優勢 繳較高稅款合理

同樣是2021/22年度慈善信託基金批出的撥款，為何兩份新聞稿載列的金額會相差21億元？須知道賽馬會並非一間單純的私營企業，其業務有公共性質，有責任向公眾交代清楚。

此外，賽馬會也是香港最大的單一納稅機構，賽馬會的純利由2014年度的97.8億元，大幅上升至2022年度的152.8億元，增長達56%，反映即使增加稅收，賽馬會的財政仍有大額盈餘；而新增的5年稅收，將為特區政府帶來合計120億元收入，讓特區政府可把更多資源投放在適合的用途上，造福廣大市民。因此，我認為，特區政府向賽馬會徵收額外足球博彩稅，是符合最大的公眾利益。

有指香港的博彩稅屬全球最高，增加額外稅項將大幅削弱賽馬會於全球的持續競爭力，筆者對此說法有所保留。引用英國博彩市場作參考，英國的賽馬博彩稅率為利潤的15%，而香港賽馬博彩稅率介乎72.5%至75%，表面上稅率較英國為高；但值得留意的是，賽馬會是全港唯一一間獲政府發牌的博彩非牟利機構，獨攬了香港所有合法博彩的生意，反觀英國容許多間博彩企業同時營運，2022年英國的博彩公司超過6,000間，可見進入英國博彩市場的門檻相當低，競爭相當大，而且英國的利得稅率也遠高於香港。

香港賽馬會既然享受壟斷市場的優勢，繳納較高稅款，筆者認為合情合理。正因如此，新民黨提出增加足球博彩稅，加上足球博彩營運成本較賽馬低，而目前足球博彩稅率只是50%，我們認為即使增加足球博彩稅率，對賽馬會的博彩總收入不會有大影響，是在減低民生影響下、增加特區政府收入的最佳方案。

投注額一直平穩 未見持續下降

回顧歷史，賽馬會多次以「賽馬博彩投注額持續下降」為由，向特區政府提出改革要求，而當局亦採納其建議，例如於2006年修訂《博彩稅條例》，由按投注額徵收稅項，改為按毛利（即投注額減去派彩）徵收；2020年特區政府批准賽馬會增加越洋轉播賽日數目，由每年23日增至37日，同時批准於夏季歇暑時轉播更多外國賽馬及足球賽事，讓賽馬會有關投注額大幅上升47.9%至94億元。翻查過去5年的投注額紀錄，賽馬方面投注額一直保持平穩，看不出來有「投注額持續下降」的情況。

足球博彩收入的增長由2016年的119億元，大幅上升至2022年的197億元，更別說其慈善信託基金儲備10年內上升了110%至460億元。退一步看看，假設未來5年賽馬會的收入和支出維持不變，支付額外足球博彩稅的後果，是賽馬會慈善信託基金儲備會下降到340億元，仍然是很龐大和非常健康的數目。作為香港最大規模的機構之一，相信賽馬會有能力透過改善管治或優化業務模式等手段，應付日後需繳交的額外稅款。

盼配合政府 社會福祉為依歸

正如陳茂波於財政預算案中所言，「香港經濟正值復甦初段，市民和不少企業仍然承受相當壓力」，特區政府正面臨財政壓力，按社會需要徵收額外稅項，只是資源再分配的手段，最終也是用在基層及廣大市民身上，而且這些撥款受立法會監察，具透明度；反觀賽馬會慈善信託基金涉及的撥款項目，每每以百萬元計的金額，審批過程完全不受公眾監察，只是在年報中披露少量內容。賽馬會與其靠發聲明大聲疾呼，不如認真檢討及改善運作，如此對賽馬會及公眾的裨益相信更大。

總括而言，賽馬會應與特區政府的目標保持一致。由始至終，賽馬會並非私人企業，公共利益應高於機構利益，筆者寄語賽馬會，宜盡力理解並配合特區政府的要求，以社會民生福祉為依歸。特區政府這次徵收額外博彩稅，為的是全港市民的福祉，賽馬會亦應藉這次機會，積極檢討及改革內部結構和運作，努力為全港市民提供更優質、更完善的服務，為國家和特區效力。

▲ 作者認為，香港賽馬會應盡力理解並配合特區政府的要求，積極檢討及改革內部運作。（資料圖片）