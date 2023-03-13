南韓替日賠罪 尹錫悅想當朴正熙？

政治是妥協的藝術。這句話的重點除了「妥協」，還少不了「藝術」，否則豈非成了「政治是妥協」，讓人笑話？

南韓對日本放開歷史恩怨，早有先例，前總統朴正熙就邁出重要一步，影響深遠。現任總統尹錫悅如今邁出自己一步，震驚不知多少億人！到底是我們外界目光太短淺？還是尹錫悅是個「政治行為藝術」大師？

朝鮮半島與日本舊帳不只有慰安婦，還超越二戰。古代的壬辰倭亂（萬曆朝鮮之役）就不講了，但講現代的也要從清朝講起。

韓集資代日企賠款 激嬲國民

1894年甲午戰爭，日本迫使清朝放棄與朝鮮的宗主藩屬關係。日本1904、1905、1907年三條不平等條約，分別強迫大韓帝國（1897年成立）接受日方財政和外交顧問、成為日本保護國，以及交出一切內政管轄和官員任免權，終在1910年正式吞併對方。據南韓統計，1910至1945年日本二戰戰敗期間，朝鮮半島有103萬人遭日本強徵勞役，死者起碼數以萬計。

強徵勞工問題現在終於解決？南韓上周宣布與日本達成協議，韓行政安全部旗下「日本強制動員受害者支援財團」會從韓民間籌集約40億韓圜（約300萬美元），以代表當年強徵勞工日企，賠償獲韓法院裁定勝訴的受害者。日本政府說，日企毋須付錢，但如願意捐款，政府不會阻止。

一句話，南韓自行集資賠償自己。民間反應可想而知。「屈辱！」「賣國！」「韓奸！」一句句咒罵狠不得以超音速向尹錫悅飛去。

尹錫悅已非首次就歷史問題激嬲國民，他月初在三一運動104周年紀念大會上，宣稱日本已從軍國主義侵略者，變成和南韓共享普世價值的夥伴。須知道，三一是抗日運動！1919初巴黎和會結束一戰後，朝鮮人3月1日起義反抗日本統治，遭流血鎮壓，而三一亦催化了中國當年五四運動。

朴正熙曾與日修好 創經濟奇迹

神奇的是，日本輿論也不太滿意日方表現，但他們當然不是為韓出聲。「我們不是早就道歉賠償了嗎？政府怎麼又讓步！？」「南韓代表我們賠償，等於我們有罪！？」「日本外交徹底失敗！」

大洋彼岸，美國對韓日這冤孽倒是大加溢美。總統拜登：「美國兩個親密盟友的開創性新篇章！」

暫不論尹錫悅的是非對錯，來看看他前輩朴正熙。

朴正熙1960年代初政變掌權後，不顧民間強烈反對，尋求與日本修好。這既有他青年時代難得在日本軍校受到提拔的個人偏好，亦有實質的國家利益使然。

日本二戰戰敗，卻在美國關照下非但逃過了審判，反而迅速復興。反觀朝鮮半島雖然名義上戰勝，卻一分為二戰亂貧窮，南韓那時發展程度還不如北韓。美國則一直想韓日言和，鞏固反共陣營。朴正熙把這些都看在眼裏，為國家謀生路，韓日遂在1965年復交。

為免更大爭議，韓日關係正常化幕後細節保密了40年。根據條約，日本賠償3億美元，並貸款2億美元。日方堅持，兩國歷史恩怨已一筆勾銷，但南韓法院在新世紀裁定，條約只解決了兩國層面爭議，受害者仍可用個人名義索償，因此有了發展至今的後續。

撇開賠償夠不夠，朴正熙戰略抉擇的回報無可爭辯。南韓與日美抱團，多年間獲得了遠多2億美元的日本政府貸款，日企商業貸款和投資更是不計其數。南韓經濟在1965至1990年間年均增長約10%，一躍成為高收入經濟體，實現「漢江奇迹」，並以1988年舉辦漢城奧運會為標誌，國際地位極大提升。

說回尹錫悅，他欲與日本擺平舊帳，誠然亦有爭取國家利益的動機。

經濟方面，尹錫悅需要保住芯片業競爭力。南韓是世界芯片製造巨頭，全球市佔率達20%，日本則是芯片製造設備和材料大國。強徵勞工爭議擴大後，日方2019年對韓出口管制。其後數年，日對韓出口用於半導體蝕刻和清洗的氟化氫金額大減約9成，三星等廠商只能在南韓本地或中國尋找純度較低的替代品。

日願撤出口管制 韓保芯片產能

新冠疫情以來，環球變局更加快演進，美國逐步挖走各地先進芯片產能，中國大陸則猛攻成熟芯片市場，以扎好進軍高端技術馬步，南韓芯片前有埋伏後有追兵。韓日是次言和，日方即宣布與韓啟動解除出口管制磋商。

安全方面，韓美上一屆政府與北韓破冰無果，區內各方回到對抗狀態，而北韓核導技術似乎突飛猛進，對美日尤其形成壓力，間接加劇南韓不安。台海日益緊張同樣引起南韓關注，尹錫悅政府兩面下注，既不想觸怒北京，又想與美日抱團。

尹錫悅這些算盤，在韓方而言都無可厚非。問題是，政治不是妥協，而是妥協的藝術！尹錫悅友日的潛在回報，能跟朴正熙相比？何況朴正熙是成功爭取了日本多少賠一點，再保持低調悶聲發大財，尹錫悅卻竟然同意由南韓代日本贖罪，還要唱通街！？還要往日本臉上貼金！？

尹錫悅去年以微弱優勢當選以來，民望一直低走，而南韓國會由在野黨控制，他和日本協議實質只是把韓日矛盾轉移國內，很難想像會有甚麼好結果。南韓總統更不得連任，協議數年後完全有可能被推翻。

警惕美日借題發揮 圖孤立中國

但可以預料，隨着韓日暫時放下了強徵勞工這個結，韓日美關係至少未來幾年或有較大發展，這意味美國拉攏韓日加入對華芯片封鎖，甚至染指台海都可能變得容易一些。中國亦需警惕，美日會藉韓日協議借題發揮，就歷史問題和在輿論上嘗試將中國塑造成孤立一方。

不過，尹錫悅外交路綫自競選之初就表裏不一，而且還不是公開只講官話、深藏不露的那種，他似乎想左右逢源保持平衡，只是手腕仍待磨練。他不惜替日本賠罪，是否代表會和中國反枱仍不好下定論。中國外交部也沒有直接回應韓日協議，只強調日本對中韓等亞洲國家犯下嚴重罪行，鐵證如山，不容否認和篡改。

孟子見完梁襄王後對人曰「就之而不見所畏焉」，走近也看不出他有令人敬畏之處，前一句則是「望之不似……」唉，不說了。尹錫悅、岸田文雄、拜登3人搞笑新聞數不盡，對於韓日美一時奇葩動向，或許也不必太認真。

▲ 南韓總統尹錫悅外交路綫自競選之初就表裏不一，而且還不是公開只講官話、深藏不露的那種，他似乎想左右逢源保持平衡，只是手腕仍待磨練。（新華社資料圖片）