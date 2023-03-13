體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑

國家體育總局局長高志丹指，中國男子足球的水平一路下滑，足球業內出現諸多亂象，要以「猛藥去屙」、重點治亂的決心，打擊懲處足球領域的腐敗和假賭黑問題。

足壇治亂 須「猛藥去屙」

高志丹在「部長通道」採訪活動上

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