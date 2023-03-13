體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 中國版 2023/03/13 分享： 分享： 國家體育總局局長高志丹指，中國男子足球的水平一路下滑，足球業內出現諸多亂象，要以「猛藥去屙」、重點治亂的決心，打擊懲處足球領域的腐敗和假賭黑問題。 足壇治亂 須「猛藥去屙」 高志丹在「部長通道」採訪活動上 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 今日 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 新防長李尚福 深耕航天40載 今日 新防長李尚福 深耕航天40載 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 今日 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 你可能感興趣 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 01:00 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 01:00 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 今日 01:00 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 中國 足球 籃球 排球 國家體育總局