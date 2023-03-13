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劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」

中國版 2023/03/13

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全國人大會議表決通過中央書記處書記、中紀委副書記劉金國當選國家監察委員會主任，原最高檢檢察長張軍接替周強出任最高人民法院院長，湖北省委原書記應勇當選最高人民檢察院檢察長。

公開資料顯示，67歲的劉金國出

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