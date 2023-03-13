劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 中國版 2023/03/13 分享： 分享： 全國人大會議表決通過中央書記處書記、中紀委副書記劉金國當選國家監察委員會主任，原最高檢檢察長張軍接替周強出任最高人民法院院長，湖北省委原書記應勇當選最高人民檢察院檢察長。 公開資料顯示，67歲的劉金國出 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 今日 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 新防長李尚福 深耕航天40載 今日 新防長李尚福 深耕航天40載 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 今日 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 你可能感興趣 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 01:00 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 01:00 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 今日 01:00 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 中紀委 最高人民法院 監察委 應勇 中國