賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話

全國政協委員、北京大學國際關係學院教授賈慶國接受本報專訪時指出，中美關係反覆根源在於雙方高度不信任，兩國共同利益多，合作基礎寬廣，當前最重要是恢復協商對話。

賈慶國指出，中美缺乏互信，因此總是以特別壞的

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