賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 中國版 2023/03/13 分享： 分享： 全國政協委員、北京大學國際關係學院教授賈慶國接受本報專訪時指出，中美關係反覆根源在於雙方高度不信任，兩國共同利益多，合作基礎寬廣，當前最重要是恢復協商對話。 賈慶國指出，中美缺乏互信，因此總是以特別壞的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 新防長李尚福 深耕航天40載 今日 新防長李尚福 深耕航天40載 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 今日 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 你可能感興趣 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 01:00 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 01:00 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 01:00 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 中國 美國 中美關係 台灣 拜登 國際關係 軍事衝突 蔡英文 布林肯