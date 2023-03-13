新防長李尚福 深耕航天40載

全國人大會議昨日公布，65歲的中共中央委員、中央軍事委員會委員李尚福當選國務委員，並接替魏鳳和出任國防部部長。

李尚福長期深耕航天一綫和在解放軍裝備系統服役。他指揮過多次火箭發射任務，曾任西昌衛星發射中

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