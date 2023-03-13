新防長李尚福 深耕航天40載 中國版 2023/03/13 分享： 分享： 全國人大會議昨日公布，65歲的中共中央委員、中央軍事委員會委員李尚福當選國務委員，並接替魏鳳和出任國防部部長。 李尚福長期深耕航天一綫和在解放軍裝備系統服役。他指揮過多次火箭發射任務，曾任西昌衛星發射中 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 今日 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 今日 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 你可能感興趣 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 01:00 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 01:00 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 01:00 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 中國 美國 軍事 制裁 國防 解放軍 中央軍委