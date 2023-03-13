經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 中國版 2023/03/13 分享： 分享： 截止昨天上午，新一屆中央政府班底全部亮相。國務院總理李強，副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中，另有5名國務委員、26個國務院組成部門的「一把手」全部亮相。 中國是世界第二大經濟體，世界銀行等國際權威機 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 今日 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 新防長李尚福 深耕航天40載 今日 新防長李尚福 深耕航天40載 你可能感興趣 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 今日 01:00 國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 01:00 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 01:00 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 中國 經濟 新經濟 中國市場 科研 中國國務院 李強 丁薛祥 銀行