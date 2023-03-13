經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？

截止昨天上午，新一屆中央政府班底全部亮相。國務院總理李強，副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中，另有5名國務委員、26個國務院組成部門的「一把手」全部亮相。

中國是世界第二大經濟體，世界銀行等國際權威機

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