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國統局長：GDP增5%目標 有信心實現

仍存深層次矛盾 着力拓高質發展

中國版 2023/03/13

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國家統計局局長康義表示，出於對中國經濟長期的判斷，以及對今年兩個多月以來經濟相關運行指標的觀察，完全有信心能夠實現今年宏觀經濟運行整體好轉，以及經濟增長5%左右的目標。但他指出，國內經濟運行當中，存在

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中國 經濟 PMI 國家統計局

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