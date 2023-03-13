國家統計局局長康義表示，出於對中國經濟長期的判斷，以及對今年兩個多月以來經濟相關運行指標的觀察，完全有信心能夠實現今年宏觀經濟運行整體好轉，以及經濟增長5%左右的目標。但他指出，國內經濟運行當中，存在

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