國統局長：GDP增5%目標 有信心實現 仍存深層次矛盾 着力拓高質發展 中國版 2023/03/13 分享： 分享： 國家統計局局長康義表示，出於對中國經濟長期的判斷，以及對今年兩個多月以來經濟相關運行指標的觀察，完全有信心能夠實現今年宏觀經濟運行整體好轉，以及經濟增長5%左右的目標。但他指出，國內經濟運行當中，存在 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 今日 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 新防長李尚福 深耕航天40載 今日 新防長李尚福 深耕航天40載 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 今日 經濟「新掌門」亮相 哪些方面值得期待？ 你可能感興趣 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 今日 01:00 體育局長：男足一路下滑 嚴懲假賭黑 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 今日 01:00 劉金國掌國監委 張軍應勇分掌「兩高」 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 今日 01:00 賈慶國：中美欠互信 首務恢復協商對話 中國 經濟 PMI 國家統計局