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香港迪士尼StellaLou夢想起舞 全新「Duffy與好友遊玩屋」+「Fans Day」活動

行政人員版 04:00 2023/03/13

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迪士尼Duffy與好友一直深受大人同小朋友歡迎，今個春天佢哋又有新搞作喇！黛安收到風，香港迪士尼樂園度假區會喺4月初上演多場期間限定《StellaLou夢想起舞吧》表演，賓客可以見證小萌兔StellaLou努力練習同經歷考驗，到最終夢想成真，喺眾人面前翩翩起舞。好友Duffy、LinaBell、Gelatoni都會捧場，仲有來自樂園同香港芭蕾舞團嘅專業舞蹈員伴舞㖭。

黛安聽公關姊妹講，樂園商店會特別推出一系列周邊商品，包括芭蕾舞衣、髮箍、布袋，購買特別門票，可獲贈限量版StellaLou芭蕾舞鞋形狀嘅套票專屬徽章。樂園內亦會推出全新「Duffy與好友遊玩屋」，等各位萌粉走入故事世界，Duffy仲會粉墨登場同大家見面，想同佢哋見面一齊玩，記住上網訂購入場證喇。

提提大家，《StellaLou夢想起舞吧》3款門票由即日起至4月16日接受預訂，而今個月31日舉辦嘅首個「Duffy與好友Fans Day」活動，只要喺本周四（16日）前登入活動網站x.hkdl.hk/HKDLDFFDTC登記抽獎，即有機會率先體驗各種Duffy活動。

本文轉載自《晴報

「Duffy與好友遊玩屋」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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