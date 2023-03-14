汽車之家倡導行業低碳轉型   引領可持續發展

▲ 汽車之家近年建立了完善的ESG管理體系，強化合規經營，鞏固整體業務基礎。

致力低碳減排、可持續發展是近年全球企業營業發展的大趨勢，各行各業均積極轉型或推行相關措施配合。中國最大汽車互聯網平台汽車之家（02518.HK / ATHM.US），最近發表《2022年環境、社會及管治（ESG）報告》（以下簡稱「報告」），闡述了公司在整個2022年的ESG政策步伐和進展，當中特別強調成功建立了完善的ESG管理體系，強化合規經營，鞏固整體業務基礎。

公司除了成立由董事會及管理層自上而下、跨部門配合的ESG管理體系，公司上下員工也接受了一系列ESG能力培訓，以豐富其ESG知識儲備，支援ESG相關工作，使公司的ESG理念和策略能夠有效實踐。

善用科技履行產品責任

汽車之家一直來透過高質素及多樣化內容，建構全方位的內容服務體系，亦加強了內容管理，有關公司的業務及產品內容均百分之百獲審核。公司重視用戶體驗，因此提供多個品牌或型號予用戶試駕和比較，再配合人工智能講解服務，協助用戶更有效率、更精準地決策。此外，公司在平台上應用了人工智能、大數據和雲端技術，設計了多個數碼營銷方案，並提出增值服務，致力滿足每個用戶和潛在客戶的不同需求，延長用戶的汽車服務生命周期。

公司積極與汽車業同行和數據機構合作，為中國的汽車行業建立各種標準。公司也持續探索不同的產品和商業模式，不斷提升行業發展效率，推動汽車行業邁向可持續發展。

體貼員工身心發展

汽車之家堅信，人才是企業健康發展的動力和價值創造的根基，因此多年來非常重視引進優質人才，並為他們提供具有競爭力的薪酬及福利，以及全面照顧他們的職業健康和培訓需要，使員工的專業能力獲得提升，有利他們長遠在公司發展事業。

綠色營運概念 目標2030年實現碳中和

▲ 汽車之家董事長兼首席執行官龍泉在央視節目上公佈碳中和戰略。

氣候變化影響全球人類，汽車之家為此結合實際營運情況，按照氣候變化的不同風險，制定應對措施。汽車之家董事長兼首席執行官龍泉於2022年8月的中央電視台818晚會上，正式公佈了碳中和戰略，提出「2030年實現運營碳中和」的里程碑目標。在同年稍後舉辦的2022世界新能源汽車大會分論壇上，身為主辦方的汽車之家，與北大光華管理學院聯合發表了《汽車之家碳足迹與碳中和行動報告》，以示公司積極承擔減碳社會職責，並承諾透過持續加強新能源汽車相關技術的創新發展，不斷提升國內及國際社會影響力，進一步推動汽車行業低碳轉型。

▲ 汽車之家與北大光華管理學院在2022世界新能源汽車大會分論壇上，聯合發表《汽車之家碳足迹與碳中和行動報告》。

推廣科普 熱心公益 共建美好家園

汽車之家積極履行企業公民的社會責任，投身社會公益慈善事業，以堅定的專業精神和人文關懷，守護兒童和青少年平安健康成長，促進自然與社會可持續發展。單是2022年度，公益捐贈金額已累計100萬元人民幣。

汽車之家在2022年走訪了包括平安公益基金會支持的中小學在內的全國多地學校，除捐贈物資外，也通過線上線下渠道，推動汽車科學技術知識及交通安全的科普工作。同時，公司連續多年支持由全國政協副主席萬鋼倡導、中國科學技術協會指導的「青少年汽車無限創意徵集活動」，與中國汽車工程學會合作，進入中小學校園，徵集超過8000份中小學生創意作品，普及汽車科技知識，助力青少年汽車科技強國夢。

▲ 「道路交通安全行」系列交通安全普法公益。

此外，公司也舉辦不同關於交通安全活動，培養青少年及兒童正確的路面使用和出行習慣，提高他們的交通安全意識。

汽車之家在整個2022年榮獲包括「中國企業家博鰲論壇-企業ESG傑出創新案例」、「中國汽車工程學會-新能源科普先鋒」、「格隆匯-年度社會責任獎」和「富途牛牛-港美上市中國公司ESG優秀治理企業」等獎項，反映公司的ESG成果獲得外界廣泛認同。

（特約）