《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地

日本旅遊達人杜如風（Helen），首度亮相J2（82台）主持的旅遊節目《解風東京》，節目播出以來收視理想，可見滿足不少人返鄉下的慾望，今次杜如風加入不少貼地元素，由文青酒店、親民食店到潮人場地都一一介

...