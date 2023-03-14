TVB開展直播帶貨，頗能說明當今媒體甚至明星轉型的大勢。這次直播的成績，比起其他內地大V曾做過的過億元帶貨紀錄，並沒有太突出，但也不算差，一場六小時的直播有二千三百五十萬元人民幣銷售額。

但因為這是掛着TVB大旗的「節目」，觀眾難免會對它有多一些明星要求。而今次參與的明星不多，主持人是藝員陳敏之，她之前也有直播帶貨的經驗，而且普通話算好，可以理解為試金石。不過有趣的是，用普通話講一陣之後，她就轉回講廣東話，偶爾插幾句普通話，也在說明這新形式其實是有用甚麼語言去呈現的問題。用普通話的話，一來明星們可能都未必講得好，二來會掉失部分就是鍾愛港式語言的死硬TVB粉絲（廣東話市場）；用廣東話的話，又確實不能打開全面內地市場。

之後才有其他明星登場，就是和陳敏之合演過《溏心風暴》的陳豪，這下子才看出TVB帶貨的一些特色，因為他們在推的是一個IP海味產品：溏心風鮑。可理解為把劇集和產品crossover的特色貨品，《溏心風暴》是講香港老牌海味舖家族的故事，在此基礎上，研發出相關的產品，這就成了其中一條開發邏輯。由此引伸，不知日後是否會有閃光屠龍刀、金枝玉葉心口針的電視IP產品上架。但今次和劇集有關的產品沒有那麼多，賣出的數據也一般，其他賣的是食品、奶製品、保健品，甚至手機。

演戲了得，不一定就能帶貨。但未來賣點，確是找來更具知名度的明星出場。到時賣貨的技巧變成演技以外的傍身技藝，改變了演員的本質。此前，內地做帶貨較好的香港藝人是王祖藍和張柏芝。最意外是久未露面的李若彤也曾創出佳績，證明這行當果然是有另一套邏輯。