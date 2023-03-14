開關後，第一次過大海，澳門跟三年前沒有多大分別，慣常光顧的食店依然人來人往，反觀香港，隔幾天就有老店光榮結業，實在令人惋惜。

相信很多港人也喜歡選擇到澳門來個小旅行，當我在氹仔一家咖啡店歇腳時，好像見到一個很面熟的身影，我倆凝望了一會：「琪琪？」她笑說：「我比中學時胖了一圈，你竟然還認到我。」我說：「你沒多大改變啊！樣子同樣甜美。」

她燦爛地笑着說：「有緣遇上，可贈我兩句減磅秘笈嗎？」她簡單地說了自己一天的飲食習慣，我總結了她的三餐，跟大部分上班族差不多，早上就是在茶餐廳開始，中午愛湯粉麵，下午茶會到咖啡店休息一下。

「飲食上，需要有些小改變。我發現，你愛飲含糖飲品，早上在茶餐廳歎的奶茶；中午跟餐的凍檸茶；還有下午茶的咖啡。」我說出了自己的發現。

她問：「只是小杯飲品，問題很大嗎？」

「千萬別看輕飲品，奶茶約一百三十卡、凍檸茶約一百四十卡、下午茶的牛奶咖啡是大杯嗎？那就是約一百九十卡了。三杯飲品加起來，就已經是四百六十卡了。若果你明天開始戒掉，一個月差不多能輕近四磅。」我向她教路。

「四磅？﹗真的沒想過。」她驚訝地說道。

「就試試看吧！由最簡單的開始。」我鼓勵她，並問道：「你剛剛點了甚麼咖啡。」

她尷尬地說：「這杯是摩卡。」