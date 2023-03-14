打破行業屏障 應對疫後人才荒

香港自1月8日起與內地全面通關，市面漸歸熱鬧，加上自本月1日起撤銷口罩令這最後一道防疫措施，標誌着社會全面復常，街道上人氣滿滿，內地和海外旅客重臨，市道生氣勃勃。

不過，在這個復甦初階段，很多行業卻訴說人手不足，有工無人做，例如疫情期間生意近零的旅遊業，大部分領隊、導遊經已轉行，現在即使旅行團重臨，一時三刻卻沒有那麼多領隊、導遊歸隊。根據政府統計處2022年的數據，金融及保險類職位空缺有6,584個，職位空缺率為2.8%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務類職位空缺有7,524個，職位空缺率達4.4%；教育界更甚，職位空缺有7,905個，職位空缺率有3.7%。除了這些，我們也經常聽到建築業、科技界，以至酒店業、飲食業申訴人手短缺，最近84歲高齡的士司機交通意外，也引爆職業司機不足的問題，一時間，彷彿從高端行業到勞動工種都缺人。

疫下工作模式變 不願重回全職

我認為，人手流失至少有幾個原因，其中之一是移民。行政長官李家超去年在其任內首份施政報告中提及，「過去兩年，本地勞動人口流失約14萬人」（第29段），而根據政府統計處2022年的數據，39歲或以下的勞動人口流失了約8%，大約是12萬人。這個年齡層的人很多是中產，他們有些因為子女教育理由，趁着列國降低移民門檻，便帶着子女移民升學，也有是憧憬外國的居住環境而移居海外。

另一個原因是3年疫情，把大家的生活和工作模式改變了。過去我們過着日出而作、日入而息的傳統全職生活，疫情卻讓我們長期在家工作，互聯網更便利遙距工作，漸漸地，有些人不願意重回全日全職的工作模式，他們寧願做兼職、做自由業者，追求時間較靈活的生活。

投身抗疫行業 重投原崗位需時

第三，也是因為疫情，很多行業飽受重創，很多人失去原來的飯碗後，轉而投身抗疫行業，例如隔離檢疫中心、核酸檢測中心、送藥送物資等等，這些工作可保障一定收入；現在隨着社會復常，這些工種會慢慢消失，但是這批人未必會立即重投原本的工作崗位，有人選擇放假休息，也有人選擇退休，例如很多導遊和領隊便是這種情況，不過我相信這只是過渡期，過一段時間後，人手會慢慢回歸。

還有一個原因，有不少僱主告訴我，他們旗下的年輕員工不願升職、不想加薪，因為申請公屋的入息門檻太低（一人家庭12,940元），只要他們稍為進取，都有可能因為人工過高而申請不到公屋，因此他們寧願停留在低薪層；也有些轉而做散工，直至上樓。

說到這裏，特區政府也應動動腦筋，檢討申請公屋的入息門檻，思考有甚麼方法，既能鼓勵年輕人積極工作，又能獲得政府的補貼，繼續申請公屋。

要補充流失了的人手，我認為特區政府應對症下藥，深入了解不同行業的職位空缺特性，提升行業吸引力，同時要大力破除行業保護屏障，針對性地輸入外勞。

了解空缺特性 針對性輸入外勞

就以醫護為例，近年醫護流失率都偏高，截至2022年12月，醫管局的醫生流失率有7.7%，護士流失率更高達11%，當中包括退休、移民，也有轉往私營醫院任職。

為了紓緩公立醫院醫生荒的問題，立法會於2021年通過修訂《醫生註冊條例》，放寬引入非本地培訓醫生以特別註冊的方式來港執業，便是好的開始。雖然疫情期間未有大量海外醫生透過這個計劃來港，但我相信疫情過後，情況會好轉。

動之以情 游說港人醫生「回家」

早前，醫務衞生局局長盧寵茂宣布，醫管局行政總裁高拔陞將率團前往英國，招募醫生來港，屆時將會透過聚會接觸醫科生，遇上合適人選會即場取錄。我認為想法勇氣可嘉，成效卻未必很大，皆因港人若已在當地落地生根，便很難說服他們來港。曾有專家告訴我，其實能吸引港人醫生回流的，不是薪金條件，而是「親情」、「家庭」，當局大可循這個方向游說，令他們明白，回港便是回家，可與在港家人團聚、一起生活，是美好的事情。

同樣道理，特區政府計劃向立法會提交《護士註冊（修訂）條例草案》，將來以有限度註冊、特別註冊及暫時註冊方式，引入非本地培訓護士。我十分認同，例如馬來西亞護士便很適合來港工作，馬來西亞多華人，他們諳英語、懂粵語，而且馬來西亞實行普通法，培訓系統亦與香港相似，加上馬來西亞的發展前景未及香港，我相信香港對他們有吸引力，若在當地加強招募，定有成效。

最後，我當然支持特區政府的「搶人才」計劃，期望勞工及福利局長孫玉菡加大力度，宣傳「高端人才通行證計劃」以及其他輸入人才計劃，吸引更多專才優才來港。

▲ 香港先後與內地全面通關及撤銷口罩令，標誌着社會全面復常，不過很多行業卻訴說人手不足。（資料圖片）