政府續培育電影人才 冀再迎黃金期 賀楊紫瓊奧斯卡封后 彰顯港影圈實力 港聞版 2023/03/14 分享： 分享： 第95屆奧斯卡頒獎典禮昨日順利舉行，大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7個獎項，包辦女主角、男女配角及最佳電影等，楊紫瓊成為首位亞裔女演員贏得最佳女主角獎。楊紫瓊感謝香港電影讓她開啟演藝事業，又指每位母 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 影視展開幕 逾330內地展商新高 今日 影視展開幕 逾330內地展商新高 港冀藉全運會 體育產業融入灣區 今日 港冀藉全運會 體育產業融入灣區 華裔影人奧斯卡大豐收 楊紫瓊封影后 關繼威奪男配角 今日 華裔影人奧斯卡大豐收 楊紫瓊封影后 關繼威奪男配角 你可能感興趣 影視展開幕 逾330內地展商新高 今日 01:00 影視展開幕 逾330內地展商新高 港冀藉全運會 體育產業融入灣區 今日 01:00 港冀藉全運會 體育產業融入灣區 華裔影人奧斯卡大豐收 楊紫瓊封影后 關繼威奪男配角 今日 01:00 華裔影人奧斯卡大豐收 楊紫瓊封影后 關繼威奪男配角 演員 電影 楊潤雄 奧斯卡 文化體育及旅遊局 楊紫瓊 王英偉 財政預算案 發展局