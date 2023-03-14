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政府續培育電影人才 冀再迎黃金期

賀楊紫瓊奧斯卡封后 彰顯港影圈實力

港聞版 2023/03/14

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第95屆奧斯卡頒獎典禮昨日順利舉行，大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7個獎項，包辦女主角、男女配角及最佳電影等，楊紫瓊成為首位亞裔女演員贏得最佳女主角獎。楊紫瓊感謝香港電影讓她開啟演藝事業，又指每位母

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