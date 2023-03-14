美遙距醫療初創承認 洩露310萬病人資訊 行政人員版 2023/03/14 分享： 分享： 科企有否合法獲取及使用個人資料數據，一直備受關注。美國遙距醫療初創Cerebral日前承認，早於2019年10月因使用了Google、Meta、TikTok和其他第三方廣告商的像素追蹤工具（ ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶 今日 Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶 微軟最新GPT-4版本 多模態模型支援影片 2023/03/13 微軟最新GPT-4版本 多模態模型支援影片 Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12% 2023/03/13 Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12% WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 2023/03/10 WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist 2023/03/10 DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist 創新科技及應用 科技行業 科技軟件 科技硬件 科研 商業 美國 治療 Google 廣告